محمد بن زايد يستقبل بشار الأسد في مستهل زيارته للإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 12:29 مساءً - وصل الرئيس بشار الأسد، ظهر اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد.

كان في استقبال الرئيس السوري وقرينته لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى دخولها أجواء دولة الإمارات، رافقت طائرة الرئيس الأسد، طائرات حربية عدة ترحيبا بزيارته.

وتوجّه الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وستلتقي قرينة الرئيس السوري مع أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن، جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأسد إلى منصة الشرف، وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

وكان في استقبال الرئيس الأسد، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة.

ويرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم الدكتور سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق، وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس، القائم بأعمال السفارة السورية في أبوظبي.