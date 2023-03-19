الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء المستوطنين على كنيسة الجثمانية بالقدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 10:30 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، محاولات عدد من المستوطنين الاعتداء على قبر السيدة مريم البتول في كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية في تصريح صحفي أن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات جرائم تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات أسرلتها وتهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، واستهداف لهويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأمريكي فاعل لوقف تغول الاحتلال وغلاة المستوطنين المتطرفين على الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحاول مستوطنان إسرائيليان اليوم الاعتداء على قبر السيدة مريم البتول في كنيسة الجثمانية في القدس.

وقالت محافظة القدس “تصدى لهما المواطن حمزة عجاج وتم القاء القبض على أحدهما ولاذ الاخر بالفرار من المكان”.