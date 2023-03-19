الخارجية الفلسطينية: استكمال إجراءات نقل جثماني شهيدي لقمة العيش إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مارس 2023 10:30 صباحاً - قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية السفير احمد الديك، اليوم الأحد، إنه وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، استكملت سفارة فلسطين لدى اليونان اجراءات نقل جثماني شهيدي لقمة العيش صابرين أبو جزر ومحمود أبو طير إلى قطاع غزة.

وأضاف السفير الديك أنه تلبية لرغبة أهالي الشهداء بدفن الجثمانين في قطاع غزة تواصلت سفارة فلسطين في أثينا مع الجهات الرسمية الفلسطينية واليونانية وأهالي الضحايا لاستكمال إجراءات نقل الجثمانين إلى مثواهم الأخير.

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم أنه تم بالأمس وداع رسمي للجثمانين بحضور طاقم السفارة ورئيس الجالية الفلسطينية في اليونان، مؤكدا أن الجثمانين سوف يغادران اليونان ظهر هذا اليوم في طريقهما إلى قطاع غزة، حيث سيصلان مطار القاهرة مساء غد الإثنين.

من جهته أكد السفير احمد الديك أيضاً أن السفارة تواصل متابعاتها مع السلطات اليونانية المختصة للانتهاء من مطابقة عينات الفحص مع الجثمان الموجود بطرفها والمتوقع أنه يعود لشهيد لقمة العيش أيمن حسن إبراهيم أبو عابد حيث ننتظر رد السلطات اليونانية المختصة في القريب العاجل، تمهيداً لنقل جثمانه إلى ذويه في قطاع غزة.

وناشد السفير الديك مجدداً جميع المواطنين الفلسطينيين والأسر الفلسطينية بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذراً من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء شعبنا.