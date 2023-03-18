الرئيس التونسي يشهد أداء اليمين لوزير الداخلية الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 09:29 مساءً - شهد الرئيس التونسي قيس سعيّد أداء اليمين من قبل كمال الفقي، وزير الداخلية.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم " السبت".

كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مساء الأمس " الجمعة " أمرا يقضي بتسمية كمال الفقي، وزيرا للداخلية و بإنهاء مهام توفيق شرف الدين.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية وضبط عنصر تكفيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين و قبلي تمكنت من ضبط 26 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة و الإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.

وتابع أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس والمهدية بإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 635 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وفي السياق، أعلنت السلطات التونسية عن ضبط فتاة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و التي تهدد الأمن العام تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس من ضبط فتاة أبلغت وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل انتمائها إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.