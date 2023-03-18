إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ«رام الله»

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 08:23 مساءً - أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة "نعلين" غرب رام الله، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه سكان البلدة.

وأضافت المصادر أن مواطناً أصيب خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية "النبي صالح" شمال غرب المحافظة.