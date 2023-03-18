بورصة مسقط تسجل أفضل قيمة للتداولات الأسبوعية

بورصة مسقط تسجل أفضل قيمة للتداولات الأسبوعيةسجلت بورصة مسقط العمانية الأسبوع الماضي، أفضل قيمة للتداولات الأسبوعية خلال العام الجاري عند 40 مليون ريال عُماني مقابل 18.5 مليون ريال عُماني، و14.9 مليون ريال عُماني في الأسبوعين السابقين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن تداولات الأسبوع الماضي مثلت 88.1 في المائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في شهر فبراير الماضي والبالغة حوالي 45.4 مليون ريال عُماني.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارًا و937 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية عند 166.5 مليون ريال عُماني.

وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداءً إيجابيًّا للمؤشر الرئيسي للبورصة الذي ارتفع 38 نقطة وأغلق على 4887 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بأكثر من 53 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 40 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 28 نقطة، وسجّل المؤشر الشرعي تراجعًا بـخمس نقاط.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار 18 شركة، وتراجعت أسعار 33 ورقة مالية.