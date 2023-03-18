تيجراي الإثيوبي يطرح اسم زعيم مؤقت للإقليم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 04:26 مساءً - أعلن تلفزيون تيجراي الذي يديره الحزب المهيمن في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، اليوم السبت، أن الحزب رشح المتحدث باسمه جيتاشو رضا لرئاسة إدارة إقليمية مؤقتة دعا إليها اتفاق سلام أنهى حربا استمرت سنتين في المنطقة.

وسقط عشرات الآلاف من القتلى في الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والقوات الإثيوبية وحلفائها، وتم التوصل إلى اتفاق هدنة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن سجلت القوات الاتحادية سلسلة من الانتصارات في ساحة المعركة.

وإذا وافقت الحكومة الاتحادية على ترشيح جيتاشو فسيحل محل دبرصيون جبرميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الذي يقود تيجراي منذ عام 2018.

ولم يتضح متى يمكن أن تبت الحكومة الاتحادية في ترشيح جيتاشو أو متى ستتشكل الإدارة المؤقتة.

وقال عمال إغاثة إن عدم وجود إدارة مؤقتة يعرقل عمليات الاستجابة الإنسانية في تيجراي حيث يعيش الملايين في حاجة ماسة للمساعدات.

وأضافوا أنه لم يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومقدمي الخدمات الطبية وأن وكالات الإغاثة تفتقر إلى وجود من يمكنها مخاطبته.

يأتي ترشيح جيتاشو بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإثيوبيا حيث أشاد بسلطاتها لإحرازها تقدما في تنفيذ اتفاق السلام مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود.

وخلال الزيارة ناقش بلينكن مع جيتاشو ومسؤولين إثيوبيين أهمية تشكيل الإدارة المؤقتة.