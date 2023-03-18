الشيخ: مشاركة الوفد الفلسطيني باجتماع شرم الشيخ غدا للدفاع عن حقوقنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 11:27 صباحاً - أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صباح السبت، أن السلطة الفلسطينية ستشارك في اجتماع الذي سيعقد يوم غد الأحد في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: “يشارك الوفد الفلسطيني يوم غد في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي”.

وأضاف الشيخ: “الهدف من المشاركة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الإجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه و أرضه وممتلكاته ومقدساته”.

ويأتي اجتماع شرم الشيخ عقب اجتماع العقبة، الذي عُقد في 26 فبراير/شباط الماضي، لمدة يوم واحد، وصدر عنه بيان أكد على ضرورة خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، و”منع المزيد من العنف” ووقف الاستيطان والبؤر الاستيطانية من 4 إلى 6 أشهر.

وانعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوبي الأردن، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثان في مدينة شرم الشيخ الساحلية في مصر.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 89 فلسطينيا، و14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.