عملية أمنية واسعة بالعراق لملاحقة خلايا تنظيم داعش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 11:27 صباحاً - نفذت قوة أمنية عراقية مشتركة، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة بمشاركة الجيش والقوات الأمنية في محافظتي كركوك وصلاح الدين، لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي والحد من تحركات عناصرها بين المحافظتين.

وأوضح بيان لهيئة الحشد الشعبي أن “قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية نفذوا عملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين”.

وأضاف أن العملية الأمنية شاركت فيها: الألوية 61، 52، 16، 63، 40 وفوج المهمات الخاصة، وفوج قيادة العمليات الخاص ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة وقيادة محور الشمال في الحشد الشعبي بالاشتراك مع المديريات الساندة.

وتابع البيان: “كما شاركت في العملية الأمنية قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين، لملاحقة خلايا داعش الإرهابية والحد من تحركات عناصرها بين كركوك وصلاح الدين”.

وأشار إلى أن العملية الأمنية تهدف العمليات إلى تأمين منطقة العمليات المستهدفة، وتدمير عدد من المضافات وضبط أوكار لعصابات داعش الإرهابية.