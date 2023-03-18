فلسطين تؤكد على أهمية الجهود الدولية والعربية لمواجهة جرائم الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 11:27 صباحاً - أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، اليوم السبت، على أهمية الجهود الدولية والعربية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المالكي على هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة نواكشوط- الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على إمكانات منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه التحديات التي تفرضها حكومة فاشية عنصرية لا تقيم وزنا أو اعتبارا لأي أخلاق أو مبادئ قانونية.

ولفت المالكي إلى أن حكومة الاحتلال تستمر بإرهابها تجاه الشعب الفلسطيني الذي عليه الصمود لحماية أرضه ومقدساته، وليدافع عن حقوقه المشروعة إلى حين تحقيق أهداف فلسطين شعبا وقيادة وإنهاء الاحتلال.

وعقدت اللجنة السداسية المعنية بقضية فلسطين اجتماعا للتباحث في آليات تقديم الدعم لجهود دولة فلسطين على المستوى الدولي لمواجهة السياسات الاستعمارية والإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد ترأس الاجتماع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الذي أكد على المسؤولية التاريخية للمنظمة والدول الأعضاء، ومسؤوليتهم ببذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة السياسات الاستعمارية.

وضع المالكي، الحضور بكامله بصورة الوضع الذي تمر به فلسطين والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اغتيال واستهداف الشباب الفلسطيني، وتدمير المنازل والمدارس وغيرها من الاعتداءات التي يرتكبها المستعمرون الإرهابيون ضد أبناء شعبنا بما فيها تدمير الممتلكات والمزروعات الخاصة بالشعب الفلسطيني، وحملات الاعتقالات التعسفي الهمجي المتواصلة، والاعتداء على كافة المقدسات ومن ضمنها المسجد الأقصى المبارك.

وخاضت الدول الأعضاء في اللجنة نقاشا معمقا، وتبنت مجموعة من الإجراءات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتضمن تقرير اجتماع اللجنة عددا من الخطوات المهمة وتحديدا التوجه لدعم دولة فلسطين على المستوى الدولي وتحديدا في الجهد المبذول في محكمة العدل الدولية، وغيرها من المنابر الدولية المهمة.

وتضم لجنة فلسطين في عضويتها كل من دولة فلسطين، وباكستان، وماليزيا، والسنغال، جمهورية غينيا، ومصر، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الأردن وتركيا والمغرب في هذه الدورة.