ضعف الدولار يرفع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر الماضي، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1928.08 دولار للأونصة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1932.10 دولار.
وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2 في المائة منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك SVB في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 21.89 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 980.33 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1443.80 دولار.
وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية، ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر الماضي.
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