السيول تجرف عشرات الألغام والجهات الرسمية تحذر المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 11:27 مساءً - حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، المواطنين في محافظتي مأرب وشبوة من الألغام التي جرفتها السيول من مناطق تمركز مليشيا الحوثي إلى مناطق تم تطهيرها في وقت سابق.وقال العقيلي "إن البرنامج تلقى بلاغات من مواطنين تفيد بحدوث انفجارات لألغام ومشاهدة ألغام فردية جرفتها السيول من سلسلة جبال ملعاء بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب وألغام أخرى جرفتها السيول مع وادي الحجلا شمال المديرية".وفقا لوكالة سبأ الرسمية. وأضاف "أن بلاغات أخرى واردة من مأرب وشبوة تؤكد وجود ألغام جرفتها السيول إلى وادي خير ووادي الكراع ووادي بيحان بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، وألغام أخرى جرفتها السيول من وادي الفلج إلى منطقة المسيل بمديرية مأرب الوادي، ووادي رغوان شمال محافظة مأرب".ودعا العقيلي، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة في الأودية وممرات السيول والأراضي الزراعية المغمورة بمياه السيول، والإبلاغ عنها عمليات البرنامج عبر الرقم ( 718234791 ).. مؤكداً أن الفرق الهندسية جاهزة لانتشال ونزع الألغام ومخلفات الحرب.. مشيراً إلى أنها حالياً تتعامل معها وتتلقى البلاغات عبر هاتف العمليات المشتركة للبرنامج الوطني و المشروع السعودي مسام.وتداول نشطاء صورا لانتشار ألغام في مناطق زراعية وأخرى سكانية جرفتها السيول إليها.