ابرز الاسماء في التعديل الوزاري بالجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 مساءً - أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قرارا بتعديل وزاري شمل عدة وزارت من أهمها وزير الخارجية لرمطان لعمامرة.
وجاء أسماء الوزراء الجدد كالتالي:
- أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا للعمامرة.
- الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات بدلا من كمال رزيق.
- عبد العزيز فايد وزيرا للمالية بدلا من إبراهيم جمال كسالي.
- عبدالرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبدالرزاق سبقاق.
- مريم بن ميلود وزيرة الرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل.
- فيصل بن طالب، فتقلد مهام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة.
- فايزة دحلب وزارة البيئة والطاقات المتجددة، خلفا لسامية موالفي.
- أحمد بداني مهام وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلفا لهشام سفيان صلواتشي.
- عبدالعزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى الرئيس، ومحمد النذير العرباوي مدير للديوان في الرئاسة.