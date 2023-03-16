ابرز الاسماء في التعديل الوزاري بالجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 مساءً - أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قرارا بتعديل وزاري شمل عدة وزارت من أهمها وزير الخارجية لرمطان لعمامرة.

وجاء أسماء الوزراء الجدد كالتالي: