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ابرز الاسماء في التعديل الوزاري بالجزائر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 10:26 مساءً - أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قرارا بتعديل وزاري شمل عدة وزارت من أهمها وزير الخارجية لرمطان لعمامرة.

وجاء أسماء الوزراء الجدد كالتالي:

  • أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا للعمامرة.
  • الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات بدلا من كمال رزيق.
  • عبد العزيز فايد وزيرا للمالية بدلا من إبراهيم جمال كسالي.
  • عبدالرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبدالرزاق سبقاق.
  • مريم بن ميلود وزيرة الرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل.
  • فيصل بن طالب، فتقلد مهام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة.
  • فايزة دحلب وزارة البيئة والطاقات المتجددة، خلفا لسامية موالفي.
  • أحمد بداني مهام وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلفا لهشام سفيان صلواتشي.
  • عبدالعزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى الرئيس، ومحمد النذير العرباوي مدير للديوان في الرئاسة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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