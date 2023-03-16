"‏الأوروبي" يرفع الفائدة 50 نقطة إلى 3.50%أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن رفع معدل سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 3.50 في المائة في زيادة هي السادسة على التوالي، بهدف السيطرة على التضخم في المنطقة.

وقال البنك في بيان له اليوم الخميس، إنه يُتوقَّع أن تبقى نسب التضخم في التكتل مرتفعة بشكل عالٍ ولفترة طويلة.

وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات بإجمالي 250 نقطة أساس في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته منذ 40 عامًا، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد المركزي الأوروبي استعداده للتحرك والاستجابة لأي تطوّرات خلال الفترة المقبلة؛ بهدف ضمان الاستقرار النقدي في منطقة اليورو.