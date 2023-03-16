استشهاد قيادي في سرايا القدس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 06:29 مساءً - اقتحام مخيم جنين، أعلنت كتيبة جنين التابعة لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، عن استشهاد القيادي نضال خازم مسؤول وحدة "قوة البهاء" في الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد قيادي في سرايا القدس

ومن جانبها كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الصادر عنها اليوم الخميس، عن استشهاد 3 وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي بينها 4 إصابات خطيرة، في مستشفى الرازي، بالإضافة إلى 5 إصابات طفيفة بالرصاص الحي في مستشفى جنين الحكومي، و3 إصابات طفيفة بالرصاص الحي وشظايا بمستشفى ابن سينا التخصصي.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت في الانسحاب من مخيم جنين في الضفة الغربية.

استشهاد 3 فلسطينيين في اقتحام مخيم جنين

وأسفر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم جنين عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات إلى وسط جنين بعد إطلاق قوة خاصة النار على شاب فلسطيني.

اشتباكات قوات الاحتلال

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مقتل فلسطينيين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار في جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل يومي باستثناء يومي الجمعة والسبت.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، باعتقال 5 مواطنين فلسطينيين في مدينة جنين.

وكانت مصادر أمنية، أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت كلا من الشقيقين: أوس ومحمد ربيع أبو الوفا، وحلمي مطيع أبو الوفا، والشقيقين: داود وسليمان محمد نصار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وعلى الجانب الآخر أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيختصر زيارته إلى ألمانيا على خلفية التطورات الأمنية في شمال إسرائيل.

تطورات أمنية في شمال إسرائيل

وعلى جانب آخر، أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، أنها تدرس احتمال رفع التعتيم الإعلامي عن تطورات أمنية في شمال إسرائيل.

وجاء ذلك بعد تفجير حدث ليلة أمس الثلاثاء في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي خاصة في منطقة تدعي جبل مجدو "هرمجدون" وتبعد نحو 35 كيلو مترا عن حيفا، وهي العملية هزت الاحتلال الإسرائيلي ولا زال هناك تكتم واضح عن التفاصيل لحساسية للانفجار.

وفي ظل التكتم الشديد من السلطات الإسرائيلية عن نشر أي تفاصيل تخص التفجير، قال مسؤول إسرائيلي، إن الحدث الأمني في شمال إسرائيل كان عبارة عن لغم أرضي اصطدم بسيارة.

حادثة التفجير الذي وقع شمال إسرائيل

فيما أفادت "القناة 12" العبرية، بأن أشخاصا مقربين من حزب الله يلمحون إلى تورط حزب الله في الحدث الأمني الغامض "شمال إسرائيل".

كما قالت جيروزاليم بوست في إسرائيل، إن هناك عدة حوادث أمنية وقعت شمال البلاد من بينها حادثة التفجير الذي وقع شمال إسرائيل قرب مفرق مجدو، وجميعها تم فرض رقابة عسكرية عليها ما عدا الحدث الأخير.

ومن جانبه، علق رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على التفجير، قائلا إنها عملية لم يحدث مثلها منذ سنوات.

الاستعدادات اللازمة

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، في لقاء مع جنود الاحتياط في قاعدة تسأليم حول التوتر في القطاع الشمالي: "بخصوص لبنان نحن ننظر إلى حزب الله ونفهم أنه يجب القيام بالاستعدادات اللازمة".

وتابع: "أما حول إيران قال فإنه يجب أن نكون مستعدين في السنوات المقبلة لحدث متعدد الساحات".

وأشار إلى أنه مساء اليوم سيتم نشر تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب مفترق مجدو ومنع نشر أي تفاصيل حوله حتى الآن.