انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 10.5 نقطة وبنسبة 0.21 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4887.67 نقطة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4898.16 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت سبعة ملايين و959 ألفًا و408 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 8.0 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت ثمانية ملايين و652 ألفًا و901 ريال عُماني.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.085 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.94 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 427 ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 5.37 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و117 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 14.04 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 690 ألف ريال عُماني وبنسبة 8.67 في المائة.