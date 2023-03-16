رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يشارك في أعمال الدورة العادية (49) لمجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 04:26 مساءً - توطيداً لأواصر التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون بين المنظمتين يشارك السفير الدكتور/ خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية ممثلاً عن معالي الأمين العام في أعمال الدورة العادية (49) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد على مدار يومي 16و17 مارس 2023,بمدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت عنوان "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار"، بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين ممثلي الدول الأعضاء والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية وإقليمية اخرى، وتم استعراض العديد من القضايا واهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى التطورات في الشأن الأفغاني، ومالي ومنطقة الساحل، ووضع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة والجهود المستمرة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وظاهرة الاسلاموفوبيا،

والتقى السفير الدكتور خالد منزلاوي بالسيد امين عام منظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه ونقل له تحيات معالي الامين لجامعة الدول العربية والذي بدوره اعرب عن تقديره لمشاركة الجامعة في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي وحرصه على التعاون المستمر بين المنظمتين، كما التقى السفير بعدد من رؤساء الوفود المشاركة والامين العام لمجلس التعاون و الاستاذ جاسم البديوي والامين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الوسط واسيا السفير خالد الخياري ، وتم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.