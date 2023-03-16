الأسد: لن ألتقي أردوغان حتى تنهي تركيا احتلالها لشمال سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 02:23 مساءً - قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إنه سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان فقط عندما تكون تركيا مستعدة لسحب جيشها بالكامل من شمال سوريا وعودة وضع إلى ما كان عليه قبل الحرب السورية.

وتمثل تركيا أكبر حليف عسكري وسياسي للمعارضة السورية التي تسيطر على آخر معاقلها في شمال غرب سوريا. وأسست أنقرة عشرات القواعد ونشرت آلاف الجنود في شمال سوريا، ما حال دون استعادة الجيش السوري المدعوم من روسيا السيطرة على المنطقة.

وقال الأسد الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع محطة سبوتنيك التلفزيونية الروسية إنه لا جدوى من الاجتماع مع الأسد حتى تنهي تركيا “الاحتلال غير الشرعي” لسوريا.

وقال الأسد لسبوتنيك “يرتبط الأمر بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا”.

وأضاف في أوضح تعليقات بشأن التقارب الأخير “هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان. عدا عن ذلك، ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا؟”.

وأجرى وزيرا دفاع تركيا وسوريا أواخر العام الماضي أرفع محادثات بين الجارتين اللتين توترت العلاقات بينهما منذ 2011 عندما وصلت انتفاضات الربيع العربي إلى سوريا وزجت بها إلى آتون الحرب.

ولقي مئات الآلاف حتفهم في الصراع الذي استقطب العديد من القوى الخارجية ومزق البلاد.