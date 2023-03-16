الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 11:23 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات وانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة واستباحتها المتواصلة واقتحاماتها للمناطق الفلسطينية بحجج وذرائع واهية.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة ماضية في تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع غير آبهة للجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة.

كما أكدت الوزارة أيضاً أن وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هي المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة تمهيداً لاستعادة الأفق والمناخ السياسي لحل الصراع.

وقالت الوزارة إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا يكشف زيف المواقف الدولية الشكلية التي تكتفي بصيغ التعبير عن القلق وتساوي بين الجلاد والضحية، خاصة وأن تلك المواقف والبيانات لا تترجم إلى أفعال أو ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية أو عقوبات تجبرها على وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.