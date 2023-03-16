اليونيفيل: لم نلاحظ أي عبور للخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 09:29 صباحاً - قال الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أندريا تيننتي، إن قواته لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة، وذلك في رد على ما ذكرته إسرائيل عن عبور متسلل عبر الحدود قادما من لبنان، حيث فجر عبوةً ناسفةً.

وأضاف تيننتي في بيان “إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، يحث الطرفين على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس أنه قتل يوم الإثنين شخصاً كان يحمل حزاماً ناسفاً، وأن التحريات جارية لمعرفة ما إذا كان على صلة بـ”حزب الله”.

وقال جيش الاحتلال للصحفيين إن المشتبه فيه قُتل برصاص قواته في شمال إسرائيل بينما كان يحمل الحزام الناسف. وأضاف “ندرس إمكانية أن يكون لحزب الله صلة بهذه