اتفاق سوداني بِشأن تشكيل هياكلِ السلطة المدنية الانتقالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مارس 2023 09:29 صباحاً - اتفقت أطراف الاتفاق السياسي في السودان على تشكيل آلية سياسية، لصياغة مسودة الاتفاق النهائي بصورة عاجلة بجانب وضع جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري.

وضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي.

كما تم الاتفاق على انعقاد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية قبل شهر رمضان على أسس الإصلاح الأمني والعسكري.

وكلفت الأطراف الموقعة، اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، منظمة إيجاد) بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة.

وأكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري استشعارها كامل المسؤولية حول الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة على الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز، بما يعين البلاد على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ويتجاوز بها كل ما تمر به من تحديات.