ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو

ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليوروأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو في يناير الماضي مدفوعًا بانتعاش إنتاج السلع الوسيطة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 7ر0 % على أساس شهري في يناير الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 3ر1 % في ديسمبر الماضي.

وتجاوز معدل النمو توقعات الاقتصاديين بارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4ر0%.

ويشار إلى أن السبب الوحيد وراء هذه الزيادة هو ارتفاع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 5ر1%.

وتراجعت جميع القطاعات الفرعية الأخرى في يناير الماضي، مقارنة بديسمبر الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر0 % على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 0ر2 % في ديسمبر الماضي.