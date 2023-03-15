انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1901.24 دولار للأوقية "الأونصة" بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة مسجلة 1905.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرًا على حائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 21.67 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 981.69 دولار، والبلاديوم 0.7 في المائة إلى 1496.61 دولار.