انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار وعائدات السندات الأمريكية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1901.24 دولار للأوقية "الأونصة" بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة مسجلة 1905.30 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرًا على حائزي العملات الأخرى.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 21.67 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 981.69 دولار، والبلاديوم 0.7 في المائة إلى 1496.61 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.