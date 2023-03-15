الأمانة العامة تعقد ورشتي عمل في مجال خدمات نقل الدم تحت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 02:23 مساءً - تعقد الأمانة العامة ورشتي عمل حول بلازما الدم واليقظة الدموية يومي 15 و16 مارس 2023، بالعاصمة الرياض، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الأمانة العامة (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتحت رعاية معالي وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الأستاذ/ فهد بن عبد العزيز الجلاجل.

وصرحت معالي السفيرة الدكتورة / هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن انعقاد الورشتين يأتي في اطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية (53) التي انعقدت بتاريخ 27 فبراير 2020 بمقر الأمانة العامة، والذي صدرت عنه توصية نصت على " حث الدول الأعضاء على المشاركة في ورشة العمل التي ستقام السنة القادمة في المملكة العربية السعودية والخاصة باليقظة الدموية من خلال ارسال المختصين باليقظة الدموية لديها"،

كما أشارت أبو غزالة إلى أن ورشة العمل الأولى تناقش تجزئة البلازما وتلقي الضوء على المعايير الخاصة بتجميع وإنتاج البلازما ومشتقاتها، بالإضافة إلى استعراض الجديد في مجال تجميع وإنتاج البلازما، بينما تتناول ورشة العمل الثانية أهمية اليقظة الدموية في القطاع الصحي، وزيادة نوعية المتبرعين بالدم، وتبادل الخبرات في هذا المجال.