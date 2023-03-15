الأسد يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالساحة الحمراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 11:27 صباحاً - وضع الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، الموجود حاليا في موسكو في زيارة عمل، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة الإسكندر في الساحة الحمراء.

وبعد وضع إكليل الزهور، وقف الأسد دقيقة أمام الضريح، وقد رافق الرئيس السوري، وفد من السياسيين والعسكريين السوريين.

ووصل الأسد إلى موسكو مساء الثلاثاء، وكان في استقباله في مطار فنوكوفو، المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير السوري في موسكو بشار الجعفري، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف.