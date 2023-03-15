بيان الأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة اليوم العربي للأسر المنتجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 09:29 صباحاً - بمناسبة اليوم العربي للأسر المنتجة، الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لتحتفل به الدول العربية في 15 مارس من كل عام، وبما يدعم منتجات تلك الاسر، تتوجه الأمانة العامة – قطاع الشؤون الاجتماعية، لكل الاسر العربية المنتجة بالتهنئة، مؤكدة على اهتمام جامعة الدول العربية، بهذا الموضوع لما يمثله من أهمية، في خفض معدلات الفقر، وإيجاد العمل اللائق.

في هذا الإطار تشير الأمانة العامة إلى افتتاح معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمعرض العربي للأسر المنتجة، الذي عقد برعاية كريمة لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير 2023، واعتماد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، للتوصيات التي صدرت عن اللقاء رفيع المستوى حول دعم تسويق منتجات تلك الأسر، لاسيما بتشكيل آلية عربية في هذا الشأن، تشتمل على التدريب وتأهيل الأسرة، واقتراح مشروعات ريادة الأعمال بناء على المنتجات المميزة، وذلك بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص العربي ممثلاً في اتحاد الغرف العربية، ومع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي لديها مبادرات وخبرات هامة في التدريب على مشروعات ريادة الأعمال.

كما تشير الأمانة العامة أيضا إلى الاهتمام بالأسر المنتجة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم المنتجات التي تسهم في ضمان العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة دمجهم في المجتمع، وذلك ضمن "مبادرة العيش باستقلالية"، التي أقرها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير 2023.

وإذ تتوجه السيدة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، باسم جامعة الدول العربية، بالتهنئة لكل الاسر المنتجة في الدول العربية، فأنها تتطلع إلى تنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة في دولة قطر خلال العام الجاري 2023، بما يشكل أضافة وانعكاس إيجابي على الأسر العربية المنتجة.