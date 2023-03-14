وزير الدفاع السعودي يشهد حفل تخرج الدفعة 81 حربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 مساءً - شهد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة 81 من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وحضر الحفل رفقة وزير الدفاع السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبد العزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.

وفور وصول الوزير، تم عزف السلام الملكي السعودي، وعقب ذلك بدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية، كلمة عبَّر فيها عن ترحيبه وشكره لرعاية وزير الدفاع حفلَ تخريج الدفعة 81 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، الذين أمضوا ثلاث سنوات أتموا خلالها متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي.

وأوضح مدير الكلية، أن الطلاب أمضوا رحلة تنقلوا فيها بين ميادين المعرفة والتدريب، متدربين على مبادئ القتال وفنونه ومهاراته، مستخدمين أحدث التقنيات وفق منهج تدريبي وتخطيط منظم، حصلوا خلاله على دورة الصاعقة والمظلات، التي تأتي ضِمْن سياق الإعداد والتأهيل الذي ترسمه قيادة القوات البرية وتطبِّقه كلية الملك عبدالعزيز الحربية بكل دقة وإتقان، حتى أصبحوا في أتم الجاهزية للانضمام مع زملائهم في ميدان العز والشرف.

وجرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القَسَمَ، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، كما تسلَّم وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة، وقلد الخريجون بعضهم البعض رتبهم العسكرية.