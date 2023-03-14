”الشورى السعودي” يناقش آليات استدامة تفوق المملكة بمؤشرات التنافسية دوليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:27 مساءً - ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس ‎الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، والمبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المناسبة للمجالات الثلاثة (البحث والتطوير والابتكار)، لتعزيز تنافسية وريادة المملكة عالميا في تلك المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، حيث أشاد أعضاء اللجنة بما تحقق من إنجازات وتشاركية بين منظومة الجهات الحكومية لتحسين تفوق المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية.

وناقشت اللجنة دعم وتعزيز القدرات البشرية من توظيف وتأهيل وتدريب في الوحدات الإدارية المعنية بالتنافسية، لدعم وبناء مؤشرات التنافسية، وذلك للإسهام في استدامة تنافسية المملكة في مؤشرات التقارير الدولية، ودراسة تحديد معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لوصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة في تقارير ومؤشرات التنافسية.

كما استعرضت اللجنة مدى إمكانية تطوير سياسات وضوابط تضمن التوسع في تفعيل منصة مرئيات لتشمل المواطن؛ تفعيلاً لمشاركة المواطن في التنمية الوطنية من جهة، والحد من الآثار السلبية المحتملة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتنافسية.