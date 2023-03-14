بورصة مسقط ترتفع بنسبة 0.54 %ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 26.6 نقطة وبنسبة 0.54 في المائة اليوم الثلاثاء، مغلقاً عند مستوى 4920.63 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4894.01 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت 14 مليونًا و676 ألفًا و213 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 223.2 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت أربعة ملايين و540 ألفًا و751 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.052 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.98 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 6 ملايين و544 ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 44.59 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين أربعة ملايين و354 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 29.67 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني مليونين و190 ألف ريال عُماني وبنسبة 14.93 في المائة.