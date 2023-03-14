أبو الغيط يشارك في افتتاح المنتدى العربي للتنمية المستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 03:29 مساءً - شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذي عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 بمقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ببيروت تحت عنوان "حلول وعمل"، والذي يعكس الرغبة في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الخبرات لتحديد العقبات التي تواجه الدول من أجل مواجهتها.

صرح السيد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن السيد الأمين العام ألقى كلمة تطرق فيها إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السلم والأمن الدوليين وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث تراجعت قدرة العمل متعدد الأطراف بشكل واضح على فض النزاعات، كما أن هذه الحرب ستعوق جهود المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الأخرى الأكثر إلحاحاً وأهمية كزيادة الفقر ومخاطر التغير المناخي.

وأضاف المصدر أن السيد الأمين العام قد أشاد بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، والتي تهدف إلى دعم وبناء القدرات العربية في مجالات عدة، ومن أهمها التحضير للمؤتمر العالمي للمياه، والمقرر عقده الأسبوع القادم في نيويورك، وكذلك الانتهاء من تطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمعروفة باسم "الأجندة الرقمية العربية"، فضلاً عن إعداد الخطة المشتركة المعنونة "الرؤية العربية 2045".