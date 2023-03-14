الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية يستقبل السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 03:29 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية يوم 14 مارس الجاري، السيد كريستوفر كوتاجار، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطية.

تناول اللقاء مجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، على رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية ومخرجات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (151)، كما تم مناقشة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.