انعقاد لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 01:30 مساءً - تعقد لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اجتماعها السادس عشر يومي 14-15/3/2023 وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الخبراء العرب العاملين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مستوى كبار المسئولين إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، أشار سعادة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشئون الاقتصادية - إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع خاصة وأن الموضوعات المطروحة على جدول أعماله تواكب ما يجري من تطورات على الصعيدين العربي والدولي، ويأتي على رأس هذه الموضوعات الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر التي أعدتها أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع الحكومة الألمانية تنفيذاً لقرارات معالي وزراء الكهرباء أعضاء المجلس وارتباط ذلك بتفاقم أزمة الطاقة العالمية، كما سيتم مناقشة موضوع تحوَل الطاقة في المنطقة العربية والأوجه المتعددة لهذا التحول من توجه نحو وضع سياسات لاستخدام السيارات الكهربائية وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، ثم نوّه سعادته بمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يتم الاحتفال به سنويا يوم21 مايو، حيث سيختار الاجتماع موضوعاً للمسابقة كما سيضع الشروط اللازمة للتقدم لهذه المسابقة.