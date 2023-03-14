بدء فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة بمشاركة أبوالغيط ونائبة الأمين العام للأمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:29 مساءً - بدأت فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 اليوم /الثلاثاء/، والذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وتضمنت الفعاليات الافتتاحية عروضا فنية لتلاميذ عدد من المدارس حول أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وضرورة الابتكار والشراكة والصحة.

وتستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام، حيث تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومقرها بيروت، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، حيث يعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن المقرر أن تترأس الجمهورية اليمنية، المنتدى العربي لهذا العام، والذي سترفع رسائله إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023، المقرر عقده في نيويورك، في شهر يوليو القادم.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن واعد عبدالله باذيب بصفته رئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023، ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد، ورولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا.

ويشارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات العربية، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار معنيون بالتخطيط وبتنفيذ خطة عام 2030، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الحكومية الإقليمية وشبكات وهيئات المجتمع المدني وبرلمانيين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وممثلين عن مؤسسات أكاديمية والوسائل الإعلامية.

ويركز منتدى هذا العام على موضوع "حلول وعمل"، ويراجع أهداف التنمية المستدامة المعنية بكل من المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والصناعة والابتكار والبنى التحتية والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والشراكات لتحقيق الأهداف.