مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين في تفجير انتحاري بالصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 صباحاً - قتل 3 جنود صوماليون وأصيب 5 أشخاص آخرين بينهم مسؤولون بتفجير انتحاري وقع في مدينة بارطيري بجنوب غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر أمني.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الهجوم الانتحاري استهدف دار ضيافة في بارطيري كان يقيم فيها كبار مسؤولي الإدارة المحلية والقادة العسكريين للجيش الصومالي.

وذكرت التقارير الأولية أن الانفجار أسفر عن إصابة محافظ إقليم غدو أحمد بولي غريد وقائد الفرقة 43 بالجيش الوطني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور لكن مسؤولين أمنيين محليين وجهوا أصابع الاتهام إلى “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.