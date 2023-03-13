سرايا القدس تختتم مناورات في الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 مساءً - اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اختتام مناورات "الوفاء لضفة الثوار"، في إطار رفع الجهوزية القتالية لفصائلها. وأعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في خطاب له عن "اختتام مناورة "الوفاء لضفة الثوار" برفقة عشرات المقاتلين المخلصين الأبطال من أبناء سرايا القدس الذين قضوا أياما طوال من الإعداد والتدريب والتجهيز ومحاكاة السيناريوهات والخطط العملياتية المختلفة للتعامل مع جيش العدو، دفاعا واقتحاما وصدا واختراق رماية وتوجيه، في ظل ظروف قاسية وصعبة".

وأكد أبو حمزة أن "مناورة "الوفاء لضفة الثوار" تأتي وفاء للشهداء والأبطال والمجاهدين في الضفة الغربية وفي إطار الاستعداد والتجهيز بجانب المشاغلة والقتال في كل الساحات، ضمن فلسطين الجغرافيا الواحدة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني المقدس من دنس العدوان الإسرائيلي". وشدد على أن "الفعل الجهادي للمقاومين سيزداد اشتعالا وتوقدا عبر الكتائب والتشكيلات العسكرية في جنين، ونابلس، وطوباس، وقباطية، والخليل، وبلاطة، وجبع، وحتى عقبة جبر في أريحا وفي كل مكان".

وقال أبو حمزة: "نشد على أيادي مقاتلينا البواسل ومجاهدي المقاومة في الضفة المحتلة، ونؤكد مضينا بكل عزم وإصرار في طريقنا الطويل على درب الشهداء حاملين وصاياهم الطاهرة، وستبقى وحدة الساحات قائمة حاضرة، ولن نتراجع مهما بلغت التضحيات وعهدنا ألا نخذل أبطالنا وأبناء شعبنا وأن نقتفي أثر الشهداء حتى تحرير كل فلسطين".

وأوضح أن مناورة "الوفاء لضفة الثوار" اشتملت على رمايات صاروخية ومدفعية تجاه أهداف افتراضية حقق فيها نتائج متقدمة، فضلا عن المناورة العسكرية بالذخيرة الحية التي شاركت بها الوحدات القتالية المختلفة في سرايا القدس، والتي حاكت واقع الحرب والقتال.

وأكد الناطق العسكري لسرايا القدس أن المناورة "عكست كفاءة عالية في المقاتلين والأداء العسكري، وأكدت أنهم على الطريق الصحيح، وأنهم يمثلون رأس الحربة في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الطاهرة والأسرى الأحرار وكل فلسطين من بحرها إلى نهرها". وأضاف: "لن نقابل الاحتلال إلا بالمقاومة المستمرة المتصاعدة التي تواصل في كل يوم نشيد البطولة والفداء، وما دماء إخوانكم في سرايا القدس وباقي فصائل المقاومة في الضفة إلا دافعاً لهذا الفعل البطولي". وتابع أبو حمزة: "يقف كيان العدو اليوم على أطراف أصابعه عاجزا خائبا من هول ما يجري من بسالة في المقاومة وانتشار لمدى الفعل الجهادي لأبطال شعبنا، الذي عرفته جيدا شوارع القدس ووديزنغوف في تل أبيب وجنين ونابلس".