الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى بـ5 أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذاً آمناً.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1877.30 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1882.10 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 20.63 دولار للأونصة.. وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 961.87 دولار للأونصة كما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1385.56 دولار للأونصة.
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