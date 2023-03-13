الشؤون القانونية بالجامعة العربية تعقد اجتماع دراسة ” مشروع القانون العربي الإسترشادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 02:23 مساءً - تعقد إدارة الشؤون القانونية الاجتماع العاشر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة " مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية، يومي 13- 14 مارس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول.

يناقش الاجتماع مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت عام 2018.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ـــ جامعة الدول العربية أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (38) بتاريخ 20/10/2022، وذلك لدراسة مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ويشارك في الاجتماع ممثلي وزارات العدل ووزارات الداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.