عقد ورشة عمل من أجل تطوير المعهد الثقافي العربي الافريقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 02:23 مساءً - تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل من أجل تطوير المعهد الثقافي العربي الافريقي، والتي ينظمها المعهد الثقافي العربي الأفريقي خلال يومي 13 و14 مارس 2023، بمشاركة إدارة المعهد والإدارات المعنية بالأمانة العامة ومفوضية الإتحاد الأفريقي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعدد من الخبراء في الشأن الثقافي والعربي الأفريقي،

تهدف الورشة إلى وضع خطة عمل قابلة للتطبيق من اجل التغلب على التحديات التي يواجهها المعهد وتحليل الأوضاع الحالية له ومراجعة نظامه الأساسي وشحذ الأفكار حول تطويره.

كما تم مراجعة منتصف المدة للخطة الإستراتيجية 2021-2024 واقتراح خطوات لتنفيذ القرار رقم 5 للقمة العربية الأفريقية الرابعة، ليقوم المعهد بمساهمته في تعزيز التعاون الثقافي العربي الأفريقي ووضع خطة استراتيجية لتعبئة الموارد المالية لتعزيز قدرات المعهد على تنفيذ مشاريعه.