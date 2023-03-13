الرئيس الموريتاني يصدر مرسوما رئاسيا بحل البرلمان تحضيرا للانتخابات التشريعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 02:23 مساءً - أعلنت الرئاسة الموريتانية، الإثنين، حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، تمهيدا لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تم تقديم موعدها.

وأوضح مرسوم صادر عن الرئاسة، إن “رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 31 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017، يرسم: بحل الجمعية الوطنية”.

ويتكون البرلمان الموريتاني من برلمان بغرفة واحدة تتمثل في الجمعية الوطنية الموريتانية المتألفة من 157 عضوًا، يتم انتخاب ممثليها لمدة خمس سنوات في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد.

وكانت الحكومة الموريتانية حددت 13 مايو المقبل موعدا للانتخابات العامة.

وتتوقع لجنة الانتخابات تسجيل 900 ألف ناخب جديد ضمن الإحصاء الانتخابي المتواصل حاليا ليصبح المجموع أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.