الخارجية الإيرانية عن علاقة طهران بالقاهرة: الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 01:26 مساءً - أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن مصر دولة هامة في المنطقة وكلا البلدين يعتقدان بأهمية الآخر في المنطقة، والمنطقة بحاجة لدور البلدين.

وفي سياق تعليقه على عودة العلاقات السعودية الإيرانية، نوه كنعاني بتطور العلاقات المصرية الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه جرى لقاء عابر وإيجابي بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس السيسي في عمان، موضحا أن هناك متابعة لتحسين العلاقات ولكن العلاقات الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين ويجب أن نرى الموقف المصري بهذا الشأن.

وكان كنعاني قد لفت في تصريحات سابقة الشهر الجاري إلى أنه تم إجراء مفاوضات قنصلية بين البلدين وتم الاتفاق على استمرارها لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

هذا وقد أعلنت إيران والسعودية والصين يوم الجمعة الماضية، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.

وجاء في نص الإعلان توصلت السعودية والإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.