رئاسة الحرمين الشريفين تقدم خدماتها النوعية لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 12:29 مساءً - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 20.304 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.900 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 26.500 مستفيد، إلى جانب 90.000 مستفيد من التوعية الميدانية.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.096 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و32.900 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4.600 لتر من معقمات الأيدي، و 4.200 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 4.000 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.000 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 480 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1.040 مستفيداً، إلى جانب فرش 25.000 سجادة بالمسجد الحرام.