عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 11:27 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها ونشرت قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما عززت من تواجدها على الابواب الخارجية للمسجد وقامت بفرض قيود مشددة على المقدسيين، والتدقيق في بطاقات الشخصية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتأتي عملية اقتحام المستوطنين في الوقت الذي دعت فيه المؤسسات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، للدفاع عنه في وجه المخططات الإسرائيلية الهادقة إلى تهويده وتغيير الطابع الاسلامي والعربي له.