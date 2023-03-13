رسالة من ولي العهد الأردني لشقيقته.. عقب زفافها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مارس 2023 09:29 صباحاً - جرت أمس مراسم زفاف ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأميرة إيمان، على جميل ألكسندر ترميوتس، في مراسم تراثية وملكية أردنية مهيبة في العاصمة عمان.

وعقب الحفل، وجه ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، رسالة مؤثرة لشقيقته إيمان، حيث نشر صورة على حسابه على “انستجرام” معلقا: “ممتن لكل ذكرياتنا معا، واليوم سعيد بزواجك يا نوارة العائلة.. كل الأمنيات والدعوات، لك إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقك الله لما فيه الخير”.

واحتفلت العائلة الملكية الهاشمية، أمس الأحد، بعقد قران الأميرة إيمان في أجواء راقية وبسيطة، في حضور عدد محدود من أفراد العائلة الهاشمية وعائلة ترميوتس والأصدقاء.

وكان ولي العهد، الحسين بن عبدالله هو من رافق شقيقته إيمان لدى دخولها قاعة الحفل في مشهد مؤثر، كما كان مع شقيقه الأصغر شاهدا على عقد القران.