بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاضأنهت بورصة الكويت تعاملات، اليوم الأحد، على تراجع مؤشرها العام بمقدار 9ر44 نقطة، ما نسبته 62ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 46ر7238 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3ر120 مليون سهم، بقيمة 7ر33 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7313 صفقة نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنسبة 13ر0 في المئة، ما يعادل 2ر7 نقاط، ليغلق عند مستوى 77ر5493 نقطة، من خلال تداول 9ر44 مليون سهم عبر 2553 صفقة نقدية، بقيمة 19ر5 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر58 نقطة ليبلغ مستوى 32ر8079 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 في المئة من خلال تداول 3ر75 مليون سهم عبر 4760 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 3ر86 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر (رئيسي 50) تراجع 05ر42 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5615 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 74ر0 في المئة من خلال تداول 18ر38 مليون سهم عبر 2115 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 ملايين دينار (نحو 2ر14 مليون دولار).