الإمارات وبنما يوقعان مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 07:26 مساءً - وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج (UAEIIC)، وهيئة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لجمهورية بنما (PROPANAMA) ومقرها بنما سيتي، مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتشجيع آليات التعاون المشترك لتحفيز بيئة الأعمال، كما جاء في وكالة الأنباء الإمارات

وقال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن العلاقات بين بلاده وبنما تشهد تناميًا ملحوظًا في مختلف المجالات؛ لاسيما في مجال البنية التحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والموانىء والأمن الغذائي والأمن الإلكتروني، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات حول تطوير أعمال جديدة.

وذكر أن دولة الإمارات تستحوذ على 77%، من إجمالي الاستثمارات الخليجية في أمريكا اللاتينية، كما تُعد جمهورية بنما مركز تجاري أساسي خاصة للأهمية الكبيرة لقناة بنما، التي تعد نافذة تبادل تجاري ومنفذًا لأسواق أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية التي تضم نحو 650 مليون نسمة.

بدورها أعربت كارمن خيثيلا بيرجارا المدير التنفيذي لهيئة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات "برو بنما"، عن سعادتها بهذا التعاون، مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، التي من شأنها ستفتح أبوابًا جديدة لتعزيز التعاون والأنشطة الاستثمارية والعلاقات التجارية بين البلدين.

جدير بالذكر، أن الإمارات حرصت في ظل توجيهات الشيخ محمد بن زايد رئيس البلاد، على خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الانفتاح، لإيجاد أسواق جديدة متنوعة لتوسيع الشراكات الاقتصادية وخلق قيمة مضافة للاستثمارات الإماراتية.