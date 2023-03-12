الصندوق العربي للمعونة الفنيه للدول الإفريقية يختتم أربعة دورات تدريبية في مجالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 04:30 مساءً - إختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية صباح اليوم الأحد 12 مارس 2023 أربعة دورات تدريبية بجمهورية السودان- ريف ام درمان – والتي نفذت خلال الفترة من 12 فبراير إلى 12 مارس 2023 في مجالي الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة لصالح 120 متدربة سودانية منهم 20 من ذوي الإعاقة ، وذلك بالتعاون مع منظمة حواء للمجتمع المدني بالخرطوم.

شارك في حفل الإختتام الوزير مفوض شيرين عادل امام مدير ادارة العمليات بالصندوق، نيابة عن السيد السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والتي ألقت كلمة رحبت من خلالها بالحضور، وتمنت التوفيق للمتدربات، مؤكده على إهتمام جامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة بإستمرار تقديم الدعم الفني بهدف تمكين المرأة الريفية السودانية، مع وعد بتجديد تنفيذ تلك الدورات في السنوات القادمة. كما قامت بسرد للأنشطة التي ينفذها الصندوق في إفريقيا ثم شاركت في توزيع الشهادات على المتدربات.

حضر حفل الإختتام كل من السفير رشاد فراج الطيب مدير ادارة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية السودانية، والسيدة محاسن عبد الغني مدير التكتلات الإقتصادية والتخطيط الإقتصادي والتمويل بوزارة المالية، والاستاذة عبله مهدي رئيس منظمة حواء ولفيف من المسئولين الحكوميين من جمهورية السودان الذين ألقوا كلمات عبروا من خلالها عن الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على كل الجهود المبذولة فنياً ومالياً ولوجستياً في إقامة هذا النشاط لدعم وتمكين المرأة الإفريقية بصفة عامة والمرأة الريفية بجمهورية السودان بصفة خاصة وتزامن هذا البرنامج مع يوم المرأه العالمي، كما أكدوا علي الرغبة في إستمرار التعاون البناء بين الصندوق والمنظمة مشيدين بالدور الرائد الذي يقوم به في تنفيذ العديد من البرامج التنموية على مستوى ولايات السودان وشكروا جامعة الدول العربية و أمينها العام السيد أحمد أبو الغيط على الجهد المبذول من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنيه للدول الإفريقية منذ عام 2010 و حتي اليوم.

هذا ويستمر البرنامج العملي بمشروع الأمن الغذائي لفترة ثلاثة شهور لحين مرحلة الإنتاج.