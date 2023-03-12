سوريا: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع بريف منطقة مصياف في حماة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 08:27 صباحاً - كشفت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن قصف إسرائيلي ضد بعض المواقع بريف منطقة مصياف في محافظة حماة.

وفي سياق متصل أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية، بأن ” العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة”.

وأضاف أن “الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وشدد على أن ” العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد كشفت عن قصف إسرائيلي ضد مطار حلب الدولي، الثلاثاء الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إنه “في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي”.