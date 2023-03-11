سفير السعودية لدى القاهرة يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة السعودية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 05:24 مساءً - رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عراب رؤية ٢٠٣٠ – حفظهما الله- على دعمهم غير المحدود لكافة البرامج الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتعزيز دورها الهام والبناء في المشاريع التنموية بكافة قطاعاتها.

كما وجه نقلي، التهنئة للمرأة السعودية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وثمن حضورها القوي والمميز في مسيرة نماء وازدهار الوطن، ومساهمتها بنحو ٣٥,٦٪ من معدل القوى العاملة في المملكة خلال فترة زمنية وجيزة.