الإمارات: عودة علاقات السعودية وإيران خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 12:29 مساءً - رحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، باتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران.

وقال عبد الله بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار».

كانت المملكة العربية السعودية وإيران قد اتفقتا، أمس الجمعة، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين.

جاء الإعلان في بيان سعودي إيراني صيني مشترك عقب مباحثات جمعت وفدي السعودية وإيران في بكين في الفترة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي. وأكد البيان أن لقاء سيجمع وزيري خارجية البلدين قريبا.

وأكد البلدان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

وحظي الاتفاقُ السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، بترحيب عربي ودولي واسع، حيث رحب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلسُ التعاون الخليجي ومنظمةُ التعاون الإسلامي ومصر والأردن وسوريا وتركيا وفرنسا.

كما رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن واشنطن تدعمُ أيَ جهود تساعد على إنهاء الحرب في اليمن وخفضِ التوتر في الشرق الأوسط.