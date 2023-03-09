الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مارس 2023 10:26 مساءً - أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا عاجلا بشأن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة داخل المملكة.

وقال بيان الديوان الملكي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف البيان : وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأتم : تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.